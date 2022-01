Aelis Farma : 1ère étape du projet d'introduction en bourse

(CercleFinance.com) - Aelis Farma annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris. L'approbation de ce Document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en bourse d'Aelis Farma sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



Aelis Farma est une société biopharmaceutique à l'origine d'une nouvelle classe de médicaments, les inhibiteurs spécifiques de la signalisation du récepteur du système endocannabinoïde CB (les CB-SSi).



Ces nouvelles molécules recèlent un fort potentiel dans le traitement de nombreuses maladies du cerveau.



Aelis Farma développe deux candidats-médicaments ' first-in-class ' aujourd'hui au stade clinique, AEF0117 et AEF0217, et dispose d'un portefeuille de CB-SSi innovants pour le traitement d'autres pathologies associées aux dérèglements de l'activité du récepteur CB.



