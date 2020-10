Adyen : Un point trimestriel jugé peu convaincant

(CercleFinance.com) - Adyen reculait en Bourse ce jeudi en dépit de l'annonce d'un revenu net de 169,4 millions d'euros au titre du troisième trimestre, ressorti en hausse de 25% comparé à l'année précédente.



La plateforme de paiement dit avoir traité 77 milliards d'euros de transactions sur la période, soit une augmentation de 26% en comparaison de l'année précédente.



Le groupe néerlandais - qui compte Gap, H&M ou Spotify parmi ses principaux clients - affiche sur le trimestre écoulé un bénéfice avant impôts (EBITDA) de 101,2 millions, en progression de 24% d'une année sur l'autre.



En dépit de ces chiffres solides, l'action se repliait d'environ 1,5% jeudi à la Bourse d'Amsterdam.



'Il faut dire que la performance du troisième trimestre ressort en-dessous des attentes, puisque le consensus visait des revenus de l'ordr de 190 millions d'euros', explique un analyste.



'Le durcissement des mesures sanitaires - qui laisse présager d'un nouveau coup d'arrêt à l'activité économique - n'aide pas vraiment non plus', ajoute le spécialiste.



