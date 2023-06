Adyen : Un partenariat conclu avec l'américain Shopify

(CercleFinance.com) - La fintech néerlandaise Adyen a annoncé mercredi qu'elle allait s'associer à Shopify, un fournisseur d'infrastructures technologiques pour le commerce en ligne, afin d'offrir de nouvelles fonctionnalités de paiement aux grandes entreprises.



Dans le cadre de ce partenariat, Adyen va soutenir le groupe américain dans son expansion auprès des clients grands comptes, en proposant des solutions de paiement diversifiées à ces derniers.



Concrètement, lorsque des distributeurs sélectionneront leurs partenaires via leur interface Shopify, ils pourront intégrer Adyen comme fournisseur de paiement.



La première phase de l'intégration doit porter sur une solution de paiement qui couvrira les principales cartes de paiement, ainsi que les portefeuilles électroniques tels qu'Apple Pay et Google Pay.



Le projet sera ensuite suivi par la prise en charge des méthodes de paiement locales d'ici à la fin de l'année.



D'autres fonctionnalités seront ajoutées à l'avenir et permettront notamment de personnaliser l'ergonomie du 'check-out' (finalisation du paiement) sans impacter la performance.



