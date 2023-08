Adyen : Prises de profits en Bourse après les semestriels

(CercleFinance.com) - Adyen a fait état jeudi d'un bénéfice avant impôt (Ebitda) de 320 millions d'euros au titre du premier semestre, un chiffre en baisse de 10% par rapport à celui de l'année précédente.



Dans un communiqué, la plateforme de technologie financière explique que son résultat a été principalement grevé par l'augmentation des charges salariales résultant de ses investissements visant à se développer à l'international et à renforcer ses effectifs.



AU 30 juin dernier, la 'fintech' néerlandaise comptait ainsi 3.883 employés, contre 2.575 un an plus tôt. A Paris, ses équipes s'appuient désormais sur 82 collaborateurs, à comparer avec 58 à la fin juin 2022.



Son revenu net sur le semestre totalise 739,1 millions d'euros, soit une hausse de 21% par rapport à l'année précédente, pour un volume de transactions qui a grimpé de 23% à 426 milliards d'euros.



Sur ce montant, les fonctionnalités de ses solutions dédiées aux points de vente ont représenté 67 milliards d'euros, soit une hausse de 49% en rythme annuel.



Suite à ces résultats sans grand éclat, le titre décrochait de 21%, essuyant de loin la plus forte baisse de l'indice AEX jeudi matin à la Bourse d'Amsterdam sur des prises de profits consécutives à des gains de près de 30% depuis le début de l'année.



Adyen, dont la solution unifiée permet aux commerçants de se connecter directement aux réseaux de Visa et Mastercard et à plus de 250 moyens de paiements utilisés dans le monde, compte des groupes comme Uber, eBay, Spotify, H&M ou L'Oréal parmi ses principaux clients.



