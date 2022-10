Adyen : Offre élargie avec de nouveaux services financiers

(CercleFinance.com) - Adyen, le spécialiste néerlandais des paiements en ligne, a annoncé lundi qu'il comptait élargir son offre avec le lancement de nouveaux services financiers entièrement intégrés à sa plateforme.



Ces nouveaux produits dits de 'banque en tant que service' comprennent des avances de fonds, des comptes bancaires professionnels et l'émission de cartes.



Ils sont disponibles pour ses entreprises clientes aux Etats-Unis et en Europe.



D'après la fintech, une étude menée en partenariat avec le Boston Consulting Group a révélé que 64% des PME étaient intéressées par des services financiers intégrés à une plateforme de paiement.



La mise en place de l'offre de financement, baptisée 'Capital', vise ainsi les 94% de PME qui se disent intéressées par les solutions d'avance de fonds.



Le produit dénommé 'Accounts' (Comptes) doit quant à lui permettre aux utilisateurs de gérer leurs finances, sachant que 72% des PME interrogées ont déclaré apprécier l'expérience d'un compte bancaire.



Basée à Amsterdam, Adyen est une plateforme de technologie financière offrant des capacités de paiement de bout en bout à des entreprises telles que Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft.



Son titre était en hausse de 3% suite à ces annonces, à comparer avec un gain de 0,6% pour l'indice AEX.



