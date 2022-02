Adyen : Le titre s'envole après un excellent semestre

(CercleFinance.com) - Le titre Adyen s'envole mercredi matin à la Bourse d'Amsterdam alors que la croissance du spécialiste des paiements a encore accéléré au second semestre.



A 11h15, l'action grimpe de plus de 9% dans des volumes soutenus et s'affiche en tête de l'indice AEX 25.



Adyen a vu ses ventes augmenter de 47% à 556,5 millions d'euros sur les six derniers mois de l'année, alors qu'elle avaient progressé de 38% sur la même période de l'exercice 2020.



Le groupe - qui a traité des volumes de paiement de 300 milliards d'euros sur le semestre (+72%) - affiche un résultat opérationnel (EBITDA) de 357,3 millions d'euros sur la période, en hausse de 51% d'une année sur l'autre.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'Invest Securities évoque une publication qui devrait être 'bien accueillie, puisqu'elle lève en partie les craintes entourant le ralentissement du secteur'.



La société de Bourse rappelle que le titre avait sensiblement reculé depuis quelques mois (-35% en trois mois) sur fond de désaffection boursière pour les valeur de croissance à multiples élevés et de désintérêt pour le secteur du paiement.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.