Adyen : Le titre monte, New Street initie à l'achat

(CercleFinance.com) - L'action Adyen signe mercredi la deuxième plus forte hausse de l'indice AEX à la Bourse d'Amsterdam, portée par une note favorable des analystes de New Street Research.



Une heure avant la clôture, le titre du spécialiste néerlandais du paiement grimpe de 3,8% alors que l'AEX avance de 0,9%.



Dans une note de recherche, New Street souligne qu'Adyen s'est positionné sur le marché prometteur de la 'finance embarquée', au même titre que des entreprises comme Marqeta (cartes de paiement physiques et virtuelles), Apple Pay, Uber Money, mais surtout Stripe (paiement par Internet pour les professionnels).



D'après une étude de McKinsey, le marché de la finance intégrée a d'ores et déjà atteint 20 milliards de dollars en 2021, souligne New Street.



Mais à la différence de Stripe, qui s'est récemment attaché à réduire ses effectifs, Adyen a lui fait le choix d'accélérer ses embauches, une décision qui a pesé sur ses résultats au premier semestre et pénalisé son cours de Bourse, rappellent les analystes.



'Les attentes en termes de marges ont désormais été révisées et Adyen est bien placé pour créer de la valeur sur le long terme face à ceux qui préfèrent ralentir leurs investissements', conclut le bureau d'études indépendant.



Dans ce contexte, New Street initie la couverture du titre à 'acheter' avec un objectif de cours de 1.850 euros.



