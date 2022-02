Advent : La Commission autorise l'acquisition de Caldic

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Caldic des Pays-Bas, par Advent et/ou ses filiales des États-Unis.



Caldic est un fournisseur international de solutions à valeur ajoutée dans le domaine des sciences de la vie et des produits chimiques spécialisés, au service de clients des secteurs des sciences de la vie et de l'industrie.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, compte tenu des chevauchements limités entre les activités des entreprises après l'opération et de la présence d'un certain nombre d'acteurs puissants qui restent actifs dans la fabrication et la distribution de produits chimiques spécialisés.



