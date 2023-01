Advent : L'UE autorise l'acquisition de DEM et HPM

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition de l'activité matériaux d'ingénierie de Koninklijke DSM (aux Pays-Bas) et de l'activité matériaux à haute performance de Lanxess (HPM) en Allemagne, par Advent International Corporation (États-Unis).



DEM et HPM sont tous deux actifs dans la fabrication et la vente de plastiques haute performance.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que les marchés de la fourniture de plastiques haute performance, de polymères de base polyamide 6 et de plastiques techniques polyamide 6, où les activités des parties se chevauchent horizontalement, resteront suffisamment concurrentiels après l'acquisition.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.