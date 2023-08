Advent : L'UE autorise l'achat de Baxter Pharma Solutions

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Baxter Pharmaceutical Solutions LLC des États-Unis et de Baxter Oncology GmbH d'Allemagne ('BPS') par Advent International Corporation et ses fonds affiliés ('Advent') et Warburg Pincus LLC et fonds affiliés (' Warburg Pincus '), tous deux américains.



BPS fournit des services de développement sous contrat et d'organisation de la fabrication de produits pharmaceutiques en dose finie.

Advent est un investisseur en capital-investissement spécialisé dans l'acquisition de participations et la gestion de fonds d'investissement dans divers secteurs, dont la santé.

Warburg Pincus est une société mondiale de capital-investissement active dans divers secteurs, dont la santé.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de la position de marché combinée limitée des entreprises et des relations verticales limitées résultant de l'opération envisagée.





