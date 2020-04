Adidas : Serait en discussion avec la banque KfW

(CercleFinance.com) - Adidas rechercherait plus d'un milliard d'euros d'aide gouvernementale allemande pour faire face à la crise du Covid-19 indique Bloomberg.



Le groupe serait en discussion avec la banque publique KfW pour ce financement. Il souhaiterait une aide comprise entre un milliard d'euros et 2 milliards d'euros précise Bloomberg. Le montant final et le calendrier de versement n'auraient pas été pour l'instant décidés indique l'agence de presse.



Le fournisseur d'articles a annoncé cette semaine avoir renoncé à sa décision de ne plus payer ses loyers en Allemagne. Il a également annoncé mardi soir la suspension de ses rachats d'actions pour le reste de l'année, de façon à préserver sa flexibilité financière face à la pandémie de coronavirus.



Ainsi, l'Allemand ne déploiera pas le montant d'un milliard d'euros qu'il avait l'intention de débourser à fins de rachats de titres en 2020. Pour rappel, il a fermé il y a deux semaines ses points de vente en Europe et en Amérique du Nord.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer