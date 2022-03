adidas : Résultat net de 1,492 milliard d'euros en 2021

(CercleFinance.com) - adidas a augmenté ses revenus de 16% à 21 234 ME en 2021. Les ventes dans la région EMEA, en Amérique du Nord et en Amérique latine ont augmenté de 24 %, 17 % et 47 %, respectivement.



La marge brute de la société a progressé de 0,7 point pour atteindre 50,7 % en 2021 (contre 50,0 % en 2020). Le résultat net des activités poursuivies est en hausse de 223% à 1,492 milliard d'euros en 2021 (461 millions d'euros en 2020). Le BPA de base et dilué des activités poursuivies a également augmenté de 223% à 7,47 E (2,31 E en 2020).



adidas s'attend à ce que la croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires se poursuive en 2022. Les revenus devraient augmenter à un rythme compris entre 11 % et 13 %. La marge brute devrait continuer de progresser et atteindre un niveau compris entre 51,5% et 52,0%.



La marge opérationnelle de la société devrait augmenter pour atteindre un niveau compris entre 10,5% et 11,0%. Le résultat net des activités poursuivies devrait ressortir à un niveau compris entre 1,8 et 1,9 milliard d'euros en 2022.



