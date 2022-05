Adidas : Perd 2%, des analystes abaissent leurs objectifs

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de plus de 2% à la Bourse de Francfort. Deux analystes on abaissé ce matin leurs objectifs de cours sur la valeur



Stifel abaisse son objectif de cours à 260 euros contre 305 euros précédemment mais confirme son conseil à l'achat sur la valeur



'Des développements positifs en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique Latine sont éclipsés par des discussions persistantes sur ses objectifs et un besoin potentiel de les réduire encore', note le broker allemand.



Considérant que 'l'incertitude prévaut' et que 'les nouveaux objectifs ne purifient pas l'air', Stifel indique 'avoir adopté une position plus prudente sur l'ensemble des indicateurs clés' pour le fournisseur d'articles de sport.



Credit Suisse souligne qu'avec un chiffre d'affaires en baisse de -3,2% au 1er trimestre et un 2e trimestre qui s'annonce faible (Credit Suisse +1,5%) pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de +11-13% conforme aux prévisions, il faudra une croissance de plus de 22% au 2e semestre.



' Nous considérons que cela est très improbable dans un contexte de ralentissement de la consommation mondiale, même si la demande chinoise s'améliore. Nous prévoyons une croissance des ventes de 8% pour l'exercice, des marges EBIT de 9,0% et une baisse du BPA de 4% à 9% en dessous du consensus ' indique Credit Suisse.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à Sous-performance sur le titre et abaisse son objectif de cours de 205 E à 193 E.



' Même avec des ventes légèrement meilleures que prévu en Amérique du Nord et dans la région EMEA, il y a peu de signes d'amélioration de la notoriété de la marque par rapport à ses pairs ' indique Credit Suisse.



