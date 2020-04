adidas : Obtient un crédit syndiqué de 3 milliards d'euros

(CercleFinance.com) - Le fabricant allemand de vêtements de sport adidas a déclaré avoir conclu un prêt syndiqué de 3 milliards d'euros qui permettra de préserver sa flexibilité financière compte tenu de l'impact grave de la pandémie du coronavirus sur son activité.



Le prêt comprend un engagement de 2,4 milliards d'euros de la part de la banque public KfW et de 600 millions d'euros d'un consortium de banques partenaires, dont UniCredit, Bank of America et Deutsche Bank.



L'une des conditions du prêt syndiqué est que le groupe suspend le paiement des dividendes jusqu'en juillet 2021.



adidas a déclaré avoir récemment pris la décision d'arrêter le rachat de ses actions et à renoncer aux versements de la prime des dirigeants pour 2020, qui représente un total de 65% de la rémunération annuelle.



