Adidas : Le titre porté par une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre Adidas gagne plus de 2% à Francfort, porté par une analyse de Stifel qui renouvèle sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 340 à 350 euros sur la valeur, suggérant un potentiel de hausse de 25%, dans le sillage d'estimations opérationnelles rehaussées de 3% grâce au chiffre d'affaires.



'Alors que la Chine joue un rôle déterminant dans le dépassement du consensus et que les stocks se dirigent vers le sud, Adidas a rassuré le marché sur ses deux principales préoccupations', souligne le broker.



Stifel reconnait toutefois que 'des vents contraires exogènes tels que les coûts de fret et de congestion ont naturellement conduit à une certaine prudence sur les bénéfices malgré la réassurance sur les ventes'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.