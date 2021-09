adidas : Le titre à la peine, un analyste réduit son objectif

(CercleFinance.com) - adidas signe ce mardi la deuxième plus forte baisse de l'indice DAX, l'avertissement lancé par Nike la semaine dernière ayant incité les analystes de RBC à revoir à la baisse leur objectif de cours sur la valeur.



Dans une note de recherche publiée en début de matinée, RBC explique s'attendre à une quatrième trimestre 'difficile' pour l'équipementier sportif allemand.



'Nous nous attendons à ce que les difficultés d'approvisionnement touchent un point bas au quatrième trimestre pour ce qui concerne adidas, mais le phénomène devrait déborder au premier trimestre 2022, comme l'a indiqué Nike', explique le broker.



'En adoptant une trajectoire similaire à celle évoquée par Nike, le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022 s'annoncent sans grand éclat du fait des pénuries (tout particulièrement pour les chaussures) en Amérique du Nord et dans la zone EMEA, avec des pressions continues sur les marges', poursuit RBC.



Le courtier abaisse en conséquence son objectif sur adidas de 340 à 330 euros, tout en maintenant son opinion 'performance en ligne' sur le titre, qui accuse actuellement un repli de plus de 3% à la Bourse de Francfort.



