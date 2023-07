adidas : Le rebond se poursuit, un analyste voit du potentiel

(CercleFinance.com) - L'action adidas poursuit son rebond mardi matin, les analystes de Deutsche Bank se montrant optimistes sur l'équipementier sportif et jugeant opportun d'investir dans la valeur.



La banque allemande, qui avait relevé sa recommandation à l'achat sur le titre en février dernier, souligne que le cours de Bourse s'est apprécié de quelque 30% depuis son relèvement.



Selon l'établissement germanique, la valeur dispose encore d'une marge de progression supplémentaire sachant que le groupe vient tout juste d'amorcer son redressement, avec une dynamique qui ne cesse de s'améliorer, notamment au niveau des marges bénéficiaires.



Son objectif de cours établi à 220 euros fait ainsi apparaître un potentiel haussier de 25%, mais Deutsche Bank estime que celui-ci pourrait atteindre jusqu'à 70% dans le cadre d'un scénario idéal ('blue-sky scenario').



A 14h20, le titre progressait de 2,2%, ce qui porte à plus de 40% sa progression depuis le début de l'année, soit la plus forte hausse annuelle de l'indice DAX à ce stade de l'exercice.



