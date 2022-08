adidas : Le DG Kasper Rorsted partira l'an prochain

(CercleFinance.com) - adidas a annoncé lundi le départ de son directeur général Kasper Rorsted, qui quittera ses fonctions l'an prochain après sept années passées à la tête de l'équipementier sportif allemand.



Le groupe basé à Herzogenaurach a précisé que cette décision s'était faite 'd'un commun accord', tout en ajoutant que le nom du successeur de Kasper Rorsted n'avait pas encore été arrêté.



Dans un communiqué, adidas précise que la recherche de son prochain directeur général a commencé et que le départ programmé de Rorsted l'an prochain va permettre d'assurer une 'transition en douceur' à la direction.



Le conseil d'administration salue le repositionnement stratégique ainsi que la transformation numérique opérée par Kasper Rorsted, qui s'est traduit par une multiplication par cinq des ventes en ligne de la société.



En Amérique du Nord, les ventes d'adidas ont notamment été multipliées par cinq sous son mandat.



D'un point de vue boursier, le cours de l'action a bondi de 80% depuis son arrivée, contre un gain de 40% pour l'indice DAX.



Suite à l'annonce de son départ, le titre adidas perdait plus de 3% lundi à la Bourse de Francfort.



