adidas : En hausse, un analyste partage son conseil

(CercleFinance.com) - Adidas gagne près de 3% à Francfort, alors que plus tôt dans la journée, Berenberg a annoncé passer de 'conserver' à 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 160 à 180 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier rappelle qu'il avait dégradé son conseil en septembre dernier du fait d'un trop grand nombre d'incertitudes et de risques pesant sur les résultats de l'équipementier sportif.



'Après trois profit warnings, la rentabilité comme la confiance des investisseurs se sont écroulées', souligne-t-il.



'Mais nous pensons qu'adidas peut de nouveau briller en adoptant la bonne stratégie, en réalisant des investissements judicieux et en assurant une bonne exécution, une triple occurrence qui pourrait se manifester en 2023', met en avant l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.