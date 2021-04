Adidas : Dans le vert avec un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - Adidas gagne près de 1% et surperforme la tendance à Francfort, alors que Jefferies relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' sur l'action du fournisseur allemand d'articles de sport, avec un objectif de cours rehaussé de 270 à 340 euros.



'Un examen plus approfondi du plan 2025 d'Adidas encourage à l'optimisme lorsque l'on considère la fourchette cible de marge allant de 12 à 14%', juge le broker, qui voit une croissance annuelle moyenne de 22% du rendement total pour les actionnaires sur 2021-25.



