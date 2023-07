adidas : Contrat renouvelé avec Manchester United

(CercleFinance.com) - Manchester United a annoncé lundi qu'il allait recevoir un montant d'au moins 900 millions de livres (1,05 milliard d'euros) de la part d'adidas dans le cadre du renouvellement pour dix ans de leur partenariat.



L'accord prévoit que le groupe allemand fournisse au club de football des maillots et autres équipements sportifs jusqu'en juin 2035.



Créé il y a 145 ans, Manchester United est l'un des clubs les plus populaires du monde avec une communauté de quelque 1,1 milliard de fans et abonnés sur les réseaux sociaux.



A la Bourse de Francfort, l'action adidas cédait 0,5% à la suite de cette annonce, tandis que le titre ManU perdait 0,5% en cotations électroniques d'avant-Bourse à New York.



