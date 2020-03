Adidas : Chute de -12%, un analyste réduit ses prévisions

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -12% à la Bourse de Francfort. Crédit Suisse adopte une position beaucoup plus prudente que la direction en raison de l'impact du coronavirus sur les ventes en dehors de la Chine au cours de l'exercice 2020 et réduit ses prévisions de BPA de 31%.



Le bureau d'analyses a réduit son objectif de prix à 230 E (contre 300 E) et confirme son opinion neutre sur la valeur.



' Tous les autres marchés seront fortement impactés au 2ème trimestre (-9%), notamment en Europe avec le potentiel annulation de la plupart des grands événements sportifs ' indique Crédit Suisse.



' Nous prévoyons des marges d'EBIT de 8,5% (-640 pb) au 1er trimestre, soit 451 ME sur un an et une baisse et 7,7% (-400 pb) au 2ème trimestre et une baisse de 270 M E sur un an ' rajoute le bureau d'études.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer