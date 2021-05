Adidas : Amélioration des perspectives sur l'exercice 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a progressé de 20% au premier trimestre à 5,268 milliards d'euros (4,381 milliards d'euros au 1er trimestre 2020). Le chiffre d'affaires sans prendre en compte la variation des devises a progressé de 27%.



La marge brute a augmenté de 2,1 points de pour s'accroître à 51,8 % (49,7 % en 2020).



Le résultat opérationnel s'élève à 704 millions d'euros (48 millions d'euros en 2020). Le résultat net des activités poursuivies s'élève à 502 millions d'euros (26 millions d'euros en 2020), tandis que le BPA atteint 2,60 euros (2020 : 0,16 E).



Le résultat net des activités poursuivies devrait passer à un niveau compris entre 1,25 et 1,45 milliard d'euros en 2021 (461 millions d'euros en 2020). L'entreprise s'attend à ce que les ventes augmentent à un taux élevé en 2021. La prévision de marge brute pour l'ensemble de l'année se maintient autour de 52,0 % (50,0 % en 2020), tandis que la marge opérationnelle devrait encore atteindre un niveau compris entre 9 % et 10 % (4,0 % en 2020).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.