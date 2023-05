Adidas : 5,274 milliards d'euros de CA au premier trimestre

(CercleFinance.com) - Adidas a annoncé ses résultats pour le premier trimestre 2023. En euros, les revenus ont diminué de 1 % pour atteindre 5,274 milliards d'euros au premier trimestre (2022 : 5,302 milliards d'euros).



' Le premier trimestre s'est terminé un peu mieux que nous l'avions prévu, avec des ventes stables et un petit bénéfice d'exploitation de 60 millions d'euros ', relève Bjørn Gulden, directeur d'Adidas.



L'évolution du chiffre d'affaires a été affectée par une réduction significative des ventes aux grossistes dans le cadre des initiatives de la société visant à réduire les niveaux de stocks élevés. L'arrêt de l'activité Yeezy a pesé, représentant un frein d'environ 400 millions d'euros.



La marge brute est en baisse de 5,1p à 44,8% en raison de la hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement, de l'augmentation des remises, des provisions pour stocks, de l'impact négatif de Yeezy et des mouvements de change négatifs.



La position des stocks s'améliore séquentiellement pour atteindre 5,7 milliards d'euros, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente.



Pour 2023, Adidas continue de s'attendre à ce que les revenus neutres en termes de devises diminuent à un taux à un chiffre élevé, étant donné que les défis macroéconomiques et les tensions géopolitiques persistent.



