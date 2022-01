adidas : 2800 embauches prévues cette année

(CercleFinance.com) - adidas a annoncé mercredi qu'il prévoyait de recruter plus de 2800 personnes cette année, non seulement pour remplir des postes vacants mais aussi dans le cadre de la création de nouveaux postes.



L'équipementier sportif précise qu'une grande partie de ces recrutements se feront au sein de son réseau de boutiques, où plus de 900 arrivées sont prévues sur l'exercice.



Le groupe dit avoir l'intention de recruter par ailleurs 500 ingénieurs dans les domaines du numérique, des services informatiques, des données et de l'analytique.



Au total, toutes ces embauches se feront sur 307 sites répartis à travers 47 pays.



adidas emploie aujourd'hui plus de 62.000 personnes, dont 7700 dans son pays d'origine, l'Allemagne.



