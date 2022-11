Acheter-Louer.fr : Une offre proposée dans le métavers

(CercleFinance.com) - Le groupe Acheter-Louer.fr a annoncé vendredi la commercialisation d'une offre d'agence immobilière dans le métavers à destination des professionnels.



Le service, développé par son partenaire Pocketimmo, permet la création en moins d'une semaine d'une agence 'virtuelle' personnalisée avec le logo, la décoration, le mobilier, la façade extérieure et les avatars des clients.



L'espace est censé permettre aux futurs acquéreurs de retrouver les annonces proposées dans l'agence physique (vidéos, photos, fiche produit,...) mais aussi de participer à des expériences immersives telles que des présentations de biens, des visites en 3D ou des échanges privés avec des conseillers.



Les agences pourront intégrer cette technologie au sein de leur plaquette

commerciale, sur leur site Internet et dans leurs agences physiques, via un simple lien ou un flashcode redirigeant les clients vers leur agence virtuelle accessible 7/7j et 24h/24h sur téléphone, tablette ou ordinateur.



En complément de cette offre dédiée aux agences immobilières, Acheter-Louer.fr travaille également sur un projet devant permettre aux promoteurs de créer leur propre espace de vente dédié à la commercialisation de leurs programmes au sein du métavers.



Le groupe s'attend à ce que la commercialisation de cette nouvelle offre contribue à ses revenus dès l'exercice 2023.



