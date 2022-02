Acerinox : Soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Acerinox grimpe de plus de 2% à Madrid, avec le soutien de propos de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 15,5 euros sur la valeur, sa favorite dans le domaine de l'acier inoxydable.



'Avec une prévision de dette nette à fin 2022 (100 millions d'euros) qui doit atteindre son plus bas niveau depuis 1995, Acerinox devrait réaccélérer la croissance de ses dividendes (5% par an sur 2000-2020)', estime le broker.



