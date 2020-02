Acerinox : L'UE autorise l'acquisition de VDM

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition de VDM en Allemagne par Acerinox en Espagne.



VDM fabrique et fournit des alliages haute performance tels que des alliages à base de nickel. Acerinox fabrique et fournit de l'acier inoxydable.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, car il n'y a pas de chevauchement entre les activités des deux sociétés.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

