Acerinox : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Acerinox grimpe de près de 5% à Madrid, avec le soutien de Crédit Suisse qui relève son opinion sur le titre du fabricant d'acier inoxydable de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 8,20 à 9,50 euros.



'Nous pensons qu'Acerinox dispose d'activités fortes (en particulier aux Etats-Unis et en Europe) avec un bilan vigoureux, de bons retours aux actionnaires et une perspective de demande des marchés finaux en amélioration', affirme le broker.



