Acea : L'UE autoriser la création d'une entreprise avec Suez

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une nouvelle entreprise de plein exercice, conjointement contrôlée par Suez et Acea basée en Italie.



L'entreprise commune concevra et puis commercialisera un système de mesure innovant pour les services liés à l'eau.



Acea est présente en Italie dans les secteurs de la fourniture de services intégrés dans le domaine de l'eau, de la distribution d'électricité, de la vente d'électricité et de gaz naturel, de la production d'énergie, parmi d'autres.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des chevauchements très limités entre les activités des entreprises dans l'Espace économique européen.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.