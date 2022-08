Accor Acquisition Company : UBS Group n'a plus d'action

(CercleFinance.com) - La société de droit suisse UBS Group AG a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 juillet 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Accor Acquisition Company.



Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution de l'exposition en actions Accor Acquisition Company. UBS Group ne détient désormais plus aucune action Accor Acquisition Company.



