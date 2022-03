Accor Acquisition Company : UBS Group franchit les 5%

(CercleFinance.com) - La société UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 mars 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Accor Acquisition Company et détenir directement et indirectement 5,60% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Accor Acquisition Company hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant.



