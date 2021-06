Accor Acquisition Company : Premiers échanges dans le rouge

(CercleFinance.com) - Accor Acquisition Company a effectué mardi ses premiers pas à la Bourse de Paris sur la base d'un cours en baisse par rapport à son prix d'introduction.



Cette mise sur le marché a été réalisée suite à l'admission à la négociation de 30 millions d'unités chacune constituée d'une action marché et d'un bon de souscription d'actions, dont le cours de référence avait été fixé à 10 euros.



Négociées sous forme de promesses, ces unités cotent actuellement 9,8 euros, soit un repli de 2% par rapport au prix d'introduction.



Le SPAC créé par Accor a donc levé au total 300 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés dans le cadre du placement.



Le produit de l'émission doit servir à financer des acquisitions, notamment dans les secteurs de la restauration, du bien-être, du divertissement et de l'événementiel.



