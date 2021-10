Accor Acquisition Company : Goldman Sachs détient plus de 10%

(CercleFinance.com) - La société Goldman Sachs International a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi individuellement en hausse, le 22 septembre 2021, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Accor Acquisition Company et détenir individuellement à cette date 3 740 559 actions Accor Acquisition Company représentant autant de droits de vote, soit 10,005% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre total d'actions et de droits de vote de la société Accor Acquisition Company.



