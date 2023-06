Accor Acquisition Company : Barclays ne détient plus d'action

(CercleFinance.com) - La société Barclays Plc a déclaré avoir franchi en baisse, le 12 juin 2023, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Accor Acquisition Company et ne plus détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, aucune action de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte du rachat et de l'annulation de l'intégralité de ses actions cotées sur Euronext Paris

par la société Accor Acquisition Company.

.



