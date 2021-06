Acciona : Fourchette de prix pour l'IPO d'Acciona Energía

(CercleFinance.com) - Acciona a annoncé que la fourchette de prix pour l'introduction en bourse (IPO) d'Acciona Energía, une société leader dans le domaine des énergies 100% renouvelables, sera fixée entre 26,73 E et 29,76 E par action.



Acciona a informé que son conseil d'administration a autorisé le placement d'un minimum de 15% et d'un maximum de 25% du capital social d'Acciona Energía.



La fourchette de prix de l'introduction en bourse se traduit par une valeur des fonds propres d'Acciona Energía comprise entre 8,8 et 9,8 milliards d'euros à la cotation et une valeur d'entreprise comprise entre 11,9 et 12,9 milliards d'euros.



