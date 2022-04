Accenture : Vers l'acquisition de la société belge Greenfish

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mercredi son intention d'acquérir Greenfish, une société de conseil belge spécialisée dans le développement durable, afin de se renforcer dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



Créée en 2010 et basée à Bruxelles, Greenfish propose des services de conseil en développement durable et des solutions d'ingénierie pour accélérer la transformation durable des entreprises, de la définition de la stratégie à sa mise en oeuvre.



La société, qui dispose de bureaux en Belgique, en France et aux Pays-Bas, s'appuie sur une équipe de plus de 270 professionnels.



Avec l'acquisition de Greenfish, Accenture dit vouloir renforcer ses compétences en matière de durabilité afin de répondre aux besoins croissants de ses clients.



Le spécialiste de l'externalisation explique que les entreprises européennes ont tendance à accélérer leur transformation en matière de durabilité depuis la COP26 de Glasgow, les pressions sur l'énergie et les chaînes d'approvisionnement ayant accentué cette tendance.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.



