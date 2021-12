Accenture : Une acquisition au Texas

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mercredi avoir fait l'acquisition de l'activité de conseil de Headspring, un cabinet d'ingénierie basé à Austin (Texas) qui s'est spécialisé dans les plateformes 'cloud'.



Le géant de l'externalisation explique que l'opération est destinée à renforcer les capacités techniques du projet 'Accenture Cloud First', son initiative destinée à accélérer le passage au 'cloud' et à accompagner la transformation digitale des entreprises, qui doit faire l'objet d'un investissement de trois milliards de dollars.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.



Accenture a également annoncé ce mercredi la promotion de 1030 salariés au rang de directeur associé ainsi que la nomination par sa PDG Julie Sweet de 143 cadres en tant que directeurs associés senior, dont un nombre record de femmes.



