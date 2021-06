Accenture : Un investissement stratégique dans Beamery

(CercleFinance.com) - Accenture annonce un investissement stratégique, dans Beamery, une startup basée à Londres.



Cette société utilise la technologie de l'intelligence artificielle (IA) pour aider les plus grandes entreprises du monde à attirer, à engager et fidéliser les talents à l'échelle mondial.



' Son système d'exploitation des talents agrège et analyse des milliards de points de données pertinents provenant du Web et de la technologie existante de l'organisation, pour aider à identifier et à hiérarchiser rapidement les candidats potentiels susceptibles de prospérer dans leur organisation '.



