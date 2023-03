Accenture : Test réussi dans la cryptographie post-quantique

(CercleFinance.com) - Accenture et QuSecure ont annoncé mardi avoir conclu avec succès un essai portant sur la sécurisation de la transmission satellitaire multi-orbites de données grâce à la cryptographie post-quantique.



Cette branche de la cryptographie vise à garantir la sécurité des données face à un attaquant disposant d'un calculateur quantique, c'est-à-dire un 'superordinateur'.



Il s'agit d'une première, puisque les transmission satellitaires n'avaient jamais fait l'objet, jusqu'ici, d'une protection via la technologie de cryptographie quantique, ni même via un algorithme cryptographique classique.



Avant cela, les données transmises par les satellites multi-orbites pouvaient donc être potentiellement interceptées par des ordinateurs quantiques suffisamment puissants.



