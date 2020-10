Accenture : Signe un accord stratégique avec Takeda

(CercleFinance.com) - Le groupe japonais Takeda a conclu un accord stratégique de cinq ans avec Accenture et Amazon Web Services (AWS) pour accélérer sa transformation numérique.



Dans le cadre de cette collaboration à long terme, Takeda modernisera ses plates-formes, accélérera les services de données, établira un moteur interne d'innovation et équipera ses employés de nouvelles méthodes de travail, a déclaré la société.



Takeda va également transférer 80 % de ses applications vers le cloud, a-t-il ajouté dans un communiqué de presse.



Takeda s'attend à créer des centaines de nouveaux emplois dans les domaines des données et du numérique au cours des trois prochaines années.



