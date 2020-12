Accenture : Signature d'un 'accord stratégique' avec Inversis

(CercleFinance.com) - Accenture annonce la signature d'un accord stratégique avec Inversis afin de développer une solution d'externalisation permettant d'aider les institutions financières à travers l'Europe à gérer leurs processus de distribution d'actifs financiers.



L'expérience d'Accenture dans la fourniture de services d'externalisation à de grandes institutions financières, associée aux services de traitement des titres et à la plate-forme de fonds d'Inversis, créera une solution unique pour le marché, assure Accenture.



L'accord stratégique aidera notamment Inversis à accélérer ses plans de croissance pour étendre ses services en dehors du marché espagnol.



La solution d'externalisation qu'Inversis et Accenture envisagent de développer aidera les institutions financières confrontées à la pression réglementaire et aux marges comprimées à remplacer les structures de coûts fixes par des modèles de coûts variables flexibles.





