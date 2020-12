Accenture : Renforce ses équipes de direction

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé aujourd'hui la promotion de 605 personnes au poste de directeur exécutif et la nomination par le directeur général de 63 personnes au poste de directeur exécutif senior - dont un pourcentage record de femmes, assure Accenture.



39% (237) des personnes nouvellement promues au poste de directeur exécutif sont des femmes, contre 36% (260) en 2019.

29 % (18) des personnes nouvellement promues au poste de directeur exécutif senior sont des femmes, contre 19% (11) en 2019.



La société s'est également fixé l'objectif d'accroître la représentation des sexes, des origines et des ethnies en son sein.



