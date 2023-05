Accenture : Remporte un contrat avec l'IRS aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - L'Internal Revenue Service (IRS) a attribué à Accenture Federal Services un poste sur un contrat d'achat global de modernisation des systèmes de l'IRS. Le contrat a une valeur plafond de 2,6 milliards de dollars.



Selon les termes de l'accord d'achat global, Accenture Federal Services entrera en concurrence pour les futurs ordres de mission afin d'aider le bureau de développement des applications IRS à créer de nouvelles façons pour les contribuables et les fiscalistes d'interagir avec l'agence.



' Ces réformes se traduiront par un traitement plus rapide des déclarations et des distributions plus rapides des crédits et des avantages qui sont vitaux pour tant d'Américains ', a déclaré Jessica Powell, directrice générale d'Accenture Federal Services.



' Nous sommes honorés de soutenir les efforts de l'IRS pour développer des moyens innovants permettant aux millions de contribuables américains d'interagir en toute sécurité et efficacement avec l'agence ', a ajouté Elaine Beeman, directrice générale principale du portefeuille Accenture Federal Services Civilian.



