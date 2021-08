Accenture : Recrute une experte en stratégie data chez AFS

(CercleFinance.com) - Accenture annonce aujourd'hui le recrutement du Dr Portia Crowe, au sein de sa filiale Accenture Federal Services(AFS), en tant que directrice en chef de la stratégie des données pour la défense.



Experte en données et en cyber-ingénierie, cette ex-responsable data du réseau multifonctionnel Army Futures Command, aidera les clients d'Accenture à prendre la mesure du pouvoir des datas, notamment grâce aux analyses avancées, à l'IA ainsi qu'à des stratégies cloud et data.



'J'ai hâte d'aider les clients d'Accenture Federal Services à suivre le rythme du monde numérique d'aujourd'hui, à résoudre les défis épineux de la transformation numérique et à réaliser des gains d'efficacité opérationnelle', a réagi la recrue.



Portia Crowe est titulaire d'un doctorat en ingénierie des systèmes du Stevens Institute of Technology.



