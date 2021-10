Accenture : Recrute un spécialiste de la cyber-sécurité

(CercleFinance.com) - Accenture annonce le recrutement de James Nunn-Price en tant que directeur général de l'activité Growth Markets Security - qui couvre la cyberdéfense, les solutions de cyber-sécurité appliquées et les services de sécurité gérés - en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, Inde, Japon, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie-du-Sud-Est.



James Nunn-Price dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la cyber-sécurité, notamment dans la réponse aux cyber-incidents, les services de sécurité gérés et les programmes de cyber-transformation.



Il rejoint Accenture après avoir travaillé chez Deloitte, où il était associé et dirigeait plus récemment la pratique du risque cyber et stratégique de l'entreprise dans la région Asie-Pacifique.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.