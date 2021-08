Accenture : Reconnu 'leader' sur des services d'applications

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir été nommé ' Leader ' dans le rapport 'PEAK Matrix for Application Transformation Service Providers 2021' d'Everest Group, un rapport qui a évalué 29 fournisseurs de services de transformation d'application.



'Pour rivaliser dans un monde numérique, les entreprises cherchent à se débarrasser des applications d'hier pour en faire des applications flexibles et modulaires basées sur le cloud', explique Alisha Mittal, d'Everest Group.



Dans ce contexte, Accenture a su se distinguer par son approche cloud qui permet de prolonger la durée de vie des applications existantes des clients et de les transformer en s'appuyant sur de nouvelles technologies, indique le rapport.







