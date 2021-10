Accenture : Réalise une nouvelle acquisition

(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition de la société Advoco. Il s'agit de l'un des plus grands intégrateurs de systèmes pour Infor EAM qui gère un logiciel pour la gestion des actifs d'entreprise (EAM). Les conditions de l'acquisition n'ont pas été divulguées.



' L'acquisition étend les capacités d'Accenture pour aider les clients des secteurs des biens de consommation et des services, de l'industrie, des sciences de la vie, du transport en commun et d'autres secteurs à rendre leurs opérations et leurs chaînes d'approvisionnement plus sûres, plus durables, plus productives et plus rentables ' indique le groupe.



Accenture prévoit d'établir le bureau d'Advoco à Greenville en tant que centre pour la livraison d'Infor EAM. Advoco est la dernière d'une série de 24 acquisitions qu'Accenture réalisées depuis 2017.



