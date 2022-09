Accenture : Réalise l'acquisition de Carbon Intelligence

(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition de Carbon Intelligence, le principal cabinet de conseil en émissions de carbone et en stratégie de lutte contre le changement climatique



Accenture ajoute ainsi plus de 160 professionnels à son groupe de spécialistes des données, de consultants et d'experts en développement durable.



Carbon Intelligence a pour mission d'aider les entreprises internationales à comprendre leur empreinte carbone globale et les moyens de la réduire, en utilisant les stratégies de l'initiative Science Based Targets (SBTi).



Carbon Intelligence est la cinquième acquisition d'Accenture axée sur le développement durable au cours de l'année.



'Carbon Intelligence élargit notre expertise en matière de stratégie et de fourniture de carbone, en s'appuyant sur les connaissances de notre réseau mondial d'intelligence carbone récemment créé', a déclaré Peter Lacy, responsable mondial des services de développement durable et directeur de la responsabilité d'Accenture.



'Nous continuons à renforcer nos capacités mondiales en matière de développement durable - l'une des forces que les entreprises doivent exploiter pour être à la pointe au cours de la prochaine décennie - dans des domaines essentiels pour la transition énergétique. '



