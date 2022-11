Accenture : Réalise l'acquisition d'ALBERT au Japon

(CercleFinance.com) - Accenture va acquérir la société japonaise ALBERT après une offre publique d'achat. Cette acquisition ajoutera une grande équipe de scientifiques des données à Accenture afin de renforcer davantage ses capacités en matière de données et d'IA pour ses clients.



L'offre publique d'achat a été lancée le 29 septembre et clôturée le 14 novembre. Accenture prévoit d'acheter toutes les actions restantes et tous les droits d'acquisition d'actions dans les mois à venir. ALBERT sera par la suite radié de la cote de la Bourse de Tokyo.



ALBERT offre des services d'IA et d'analyse de données, de développement d'algorithmes basés sur l'IA, de conseil en mise en oeuvre de l'IA et de soutien à la formation en science des données, principalement aux grandes entreprises japonaises.



Son équipe de science des données, composée de 250 employés permanents et sous-traitants, rejoindra le groupe.



